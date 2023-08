Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt

In Ingolstadt hat die Polizei zwei Autofahrer kontrolliert, die unter Drogen standen. Was die 23 und 25 Jahren alten Männer nun erwartet.

Zwei junge Autofahrer wurden bei Verkehrskontrollen in Ingolstadt am Donnerstagabend positiv auf Drogen getestet. Gegen 19.45 wurde ein 25-jähriger Ingolstädter mit seinem Auto in der Westlichen Ringstraße kontrolliert. Der Mann räumte hierbei ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, berichtet die Polizei. Um 22.40 Uhr wurde dann ein 23-jähriger Autofahrer in der Ettinger Straße angehalten. Der im Landkreis Eichstätt wohnhafte Mann räumte hierbei ebenfalls ein, eine illegale Substanz konsumiert zu haben. Die Männer mussten ihre Fahrzeugschlüssel vorübergehend in Verwahrung geben. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den berauschten Fahrern drohen nun Bußgelder und Fahrverbote. (AZ)