Zwei Autos stoßen frontal zusammen

Ein 32-Jähriger hat beim Linksabbiegen in Ingolstadt ein anderes Auto übersehen. Die Autos mussten abgeschleppt werden, die Fahrer aber hatten Glück.

Ein 32-jähriger Ingolstädter fuhr am Samstag gegen 16 Uhr mit seinem Auto in Ingolstadt von Spitalhof kommend die Schrobenhausener Straße entlang und bog an der Kreuzung mit der Berliner Straße nach links in diese ab. Hierbei stieß er frontal in die linke vordere Seite des ihm auf der Schrobenhausener Straße entgegenkommenden und geradeaus weiterfahrenden Fahrzeugs einer 39-jährigen Ingolstädterin. Während der Unfallverursacher eine Prellung am linken Handgelenk erlitt, blieb die Frau unverletzt. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, teilt die Polizei mit. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Ingolstadt unterstützten an der Unfallstelle mit insgesamt 28 Personen bei der Verkehrslenkung, der Bergung der Fahrzeuge sowie bei der Reinigung der Unfallstelle. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf deutlich über 20.000 Euro geschätzt. (AZ)