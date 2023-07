Zwei Einbrüche in Ingolstadt - Kriminalpolizei ermittelt

Bislang unbekannte Täter haben in mehrere Gebäude in Ingolstadt eingebrochen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Nördlichen Ringstraße auf Höhe der Ettinger Straße in Ingolstadt ein. Die Kriminellen verschafften sich zwischen Samstag 16 Uhr und Sonntag 10 Uhr durch Aufhebeln eines nordseitigen Fensters Zutritt in das Gebäude. Aus der Kasse eines Büroraums entwendeten sie einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe. Anschließend verließen sie die Einbruchsörtlichkeit in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, berichtet die Polizei.

Ingolstadt: Einbruch in soziale Einrichtung

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Montags am Franziskanerwasser. Dort brachen bislang unbekannte Täter gegen 2 Uhr in die soziale Einrichtung ein. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten sie ins Gebäude. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841-9343-0 entgegen. (AZ)