Zwei Einbrüche in zwei Tagen

An zwei aufeinander folgenden Tagen ereigneten sich zwei Einbrüche in Ingolstadt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein gekipptes Fenster Zutritt zu den Betriebsräumen einer Kfz-Prüfstelle im Weiherfeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro, teilt die Polizei mit.

Am Dienstag zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr drangen zudem unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters in ein Einfamilienhaus an der Görresstraße ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf circa 2000 Euro.

In beiden Fällen können noch keine näheren Angaben zum Beuteschaden gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)