Zwei Einbrüche innerhalb weniger Tage

In den vergangenen Tagen ereigneten sich in Ingolstadt zwei Einbrüche. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Montag bis Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu zwei Gebäuden des Bildungszentrums am Brückenkopf. Sie verursachten einen Gesamtschaden von circa 3000 Euro und erbeuteten 500 Euro Bargeld, berichtet die Polizei.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Freitag. Gegen 2.30 Uhr wurde ein Anwohner durch ein lautes Geräusch aus dem Eingangsbereich eines Friseursalons an der Milchstraße geweckt. Unmittelbar danach bemerkte er jemanden, der in das Gebäude hineinging.

Bei Eintreffen der alarmierten Polizeistreife befand sich allerdings niemand mehr im Salon. Auch eine Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos. Wie die Polizei mitteilt, entstand kein Beuteschaden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu einem der beiden Fälle gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)