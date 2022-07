Zwei Frauen aus der Region bei "Mein Job - Dein Job" im TV

Plus Mitarbeiterinnen eines Ingolstädter Fahrradgeschäfts haben bei der Fernsehsendung „Mein Job – Dein Job“ mitgemacht. Am Montag sind sie im BR zu sehen.

Eigentlich arbeiten sie in einem Fahrradgeschäft. Doch als Birgit Sitzmann und Amelie Mögn bei der Fernsehsendung „Mein Job – Dein Job“ mitmachen, erwartet sie nicht nur ein fremdes Land, sondern auch etwas andere Zweiräder, als sie gewöhnt sind. Mit welchen Aufgaben sich die zwei Frauen plötzlich konfrontiert sahen und wie sie sich dabei geschlagen haben, ist am Montagabend um 20.15 Uhr im Bayerischen Rundfunk (BR) zu sehen.