Zwei Jahre nach sexuellem Übergriff: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein Mann hat einer Jugendlichen in Ingolstadt vor zwei Jahren immer wieder nachgestellt. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Die Polizei in Ingolstadt hat am Dienstag einen 48-Jährigen festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, einem Mädchen gegenüber sexuell übergriffig geworden zu sein. Die Tat soll bereits vor zwei Jahren stattgefunden haben.

Der Mann soll dem Mädchen aus Ingolstadt mehrere Monate lang nachgestellt haben

Mehrere Monate lang soll der Mann dem damals 17-jährigen, in seiner Nachbarschaft wohnenden Mädchen nachgestellt haben. In einer Parkanlage, so der Vorwurf, sei es dann auch zu sexuellen Handlungen gekommen. Beamte der Kripo Ingolstadt haben den Mann nun festgenommen, er ist inzwischen in Untersuchungshaft. (AZ)