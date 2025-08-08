Zwei junge Frauen auf Diebeszug durchs Ingolstadt Village

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr wurden zwei Ingolstädterinnen in einem Sportgeschäft im Ingolstadt Village beim Stehlen erwischt. Die 20- und 23-Jährigen hatten noch weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften der Einkaufsstraße dabei, berichtet die Polizei. Die gestohlenen Waren hatten einen Gesamtwert von fast 2000 Euro. Gegen die beiden wurden Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. (AZ)

85049 Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis