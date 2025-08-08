Icon Menü
Zwei Diebinnen stehlen Waren im Wert von 2000 Euro im Ingolstadt Village

Ingolstadt

Zwei junge Frauen auf Diebeszug durchs Ingolstadt Village

Im Outlet Center wurden zwei Ingolstädterinnen mit gestohlenen Waren im Wert von 2000 Euro erwischt. Was ihnen jetzt blüht.
    Zwei Ingolstädterinnen stahlen im Village Produkte im Wert von 2000 Euro.
    Zwei Ingolstädterinnen stahlen im Village Produkte im Wert von 2000 Euro. Foto: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr wurden zwei Ingolstädterinnen in einem Sportgeschäft im Ingolstadt Village beim Stehlen erwischt. Die 20- und 23-Jährigen hatten noch weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften der Einkaufsstraße dabei, berichtet die Polizei. Die gestohlenen Waren hatten einen Gesamtwert von fast 2000 Euro. Gegen die beiden wurden Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. (AZ)

