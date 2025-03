Zwei Männer brechen in Sportheim ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen zwei Männer in das Sportheim am Weckenweg in Ingolstadt ein. Polizeikräfte konnten die beiden noch vor Ort vorläufig festnehmen.

Am Samstag gegen 2 Uhr hörte eine Bewohnerin verdächtige Geräusche aus den Räumen der Sportgaststätte am Weckenweg in Ingolstadt und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte umstellten zunächst das Gebäude und konnten im Anschluss zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren widerstandslos festnehmen.

Wie sich herausstellte, hebelten die beiden ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume der Gastwirtschaft. Da sie bei der Tatausführung gestört wurden, entstand kein Beuteschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag, teilt die Polizei mit.

Das von ihnen mitgeführte Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt, die beiden Täter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Ob die beiden auch für weitere Einbrüche in der Vergangenheit verantwortlich sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt. (AZ)