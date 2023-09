Zwei Männer verletzen sich bei Fahrradunfall

In Ingolstadt wollte ein Radfahrer einen anderen links überholen und verschätzte sich mit dem Abstand. Beide stürzten, einer musste ins Krankenhaus.

Ein 56-jähriger Manchinger und ein 40-jähriger Ingolstädter fuhren mit ihren Fahrrädern am Sonntag gegen 17.30 Uhr hintereinander auf dem Radweg der Manchinger Straße stadtauswärts. Der Manchinger wollte den Vorausfahrenden links überholen, schätzte hierbei den Abstand falsch ein und touchierte mit seinem Fahrradlenker dessen Lenker. Dadurch stürzten beide zu Boden und verletzten sich leicht. Der Verursacher fiel zudem gegen die dortige Leitplanke. Er musste mit dem Rettungsdienst in eine Krankenhaus gebracht werden. Der andere Mann wurde vor Ort erstversorgt. An beiden Rädern entstand Sachschaden von rund 500 Euro, berichtet die Polizei. (AZ)