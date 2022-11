Zwei Menschen verletzen sich bei Unfällen im Stadtgebiet

In Ingolstadt ist es am Dienstag zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Die Beteiligten hatten Glück. Was ist passiert?

Glück im Unglück hatten am Dienstag zwei Ingolstädter, die auf Zweirädern im Stadtverkehr unterwegs waren: Der erste Unfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr in der Manchinger Straße. Wie die Polizei mitteilt, war ein 59-jähriger Ingolstädter mit seinem Leichtkraftrad auf der Manchinger Straße stadtauswärts unterwegs. Die vor ihm fahrende 27-jährige Autofahrerin aus Ingolstadt musste kurz vor der Abfahrt auf die A9 an einer Ampel verkehrsbedingt abbremsen, da es hier zu Rückstau kam. Der Rollerfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort war nicht erforderlich. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An dem Leichtkraftrad entstand Totalschaden; insgesamt beläuft sich die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen auf rund 5500 Euro.

Unfall: Fahrradfahrerin rutscht in Ingolstadt über Motorhaube eines Autos

Der zweite Unfall lief so ab: Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt auf der Theodor-Heuss-Straße in Fahrtrichtung A9. An der Kreuzung zur Nürnberger Straße bog er nach links in diese ab, berichtet die Polizei. Zur gleichen Zeit überquerte eine 45-jährige Ingolstädterin die Kreuzung auf dem Fahrradweg von der Nürnberger Straße kommend in Fahrtrichtung Schillerstraße. Für den Autofahrer galt beim Einfahren in die Kreuzung „Vorfahrt gewähren“. Er übersah aber die vorfahrtsberechtigte kreuzende Fahrradfahrerin und es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Die Fahrradfahrerin rutschte nach dem Zusammenstoß über die Motorhaube des Autos und stürzte anschließend zu Boden. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro. (AZ)