Zwei mysteriöse Todesfälle in Ingolstadt und viele Fragen

Im Mai wurde ein totes Kind in der Donau gefunden, im August wurde eine tote Frau in einem Auto entdeckt. Die Polizei Ingolstadt hat in beiden Fällen noch viele Fragen zu klären.

Die Polizei in Ingolstadt hat es aktuell gleich mit zwei mysteriösen Todesfällen zu tun. Und in beiden Fällen liegt vor den Ermittlerinnen und Ermittlern noch jede Menge Arbeit. Während sich in einem Fall, der als „Doppelgängerinnen-Mord“ durch die Medien zog, viele Spekulationen und Gerüchte um ein mögliches Motiv der beiden Tatverdächtigen ranken, ist beim zweiten Fall nicht einmal klar, ob und wer für den Tod eines kleinen Jungen verantwortlich sein könnte. Denn niemand vermisst offenbar das Kind im Kindergartenalter, das tot auf der Donau trieb.

An der Staustufe in Vohburg suchten Polizeihunde nach Spuren, die den Ermittlern im Fall des toten Jungen aus der Donau weiterhelfen könnten. Foto: Luzia Grasser

Es war der 19. Mai, als ein Bootfahrer auf der Donau etwas treiben sah. Mit seinem Paddel zog er es näher heran und ihm dämmerte, dass sein Fund möglicherweise ein Fall für die Polizei sein könnte. Erst in der Gerichtsmedizin stellte sich schlussendlich heraus, dass es sich tatsächlich um einen menschlichen Leichnam handelt. Dass es ein Bub im Kindergartenalter war, der auf der Donau trieb, konnte erst bei detaillierteren Untersuchungen geklärt werden.

Niemand vermisst den Jungen aus der Donau

Seitdem tappen die Ermittlerinnen und Ermittler weitgehend im Dunkeln. Niemand vermisst einen Jungen, auf den die Beschreibung passt, niemand weiß, wie und wann genau der Junge in die Donau gekommen ist. Und es ist nicht einmal gesichert, wie das Kind, das über längere Zeit im Wasser gelegen haben muss, genau zu Tode gekommen ist. Suchaktionen entlang der Donau waren genauso erfolglos wie Zeugenaufrufe. Eine heiße Spur war bislang nicht darunter. Zudem laufen bei der Gerichtsmedizin weitere Untersuchungen, um der Identität des Jungen Stück für Stück ein wenig näher zu kommen.

Eine tote Frau war in einem Auto in Ingolstadt entdeckt worden

Viel Arbeit wartet auf die Polizistinnen und Polizisten auch in einem anderen Fall. Im August hatten Eltern eine tote Frau in einem Auto an der Peisserstraße in Ingolstadt gefunden. Einen Tag lang glaubten sie, es handle sich um ihre Tochter.

Dann kam die entscheidende Wende. Die Tote war keineswegs ihre eigene 23-jährige Tochter, sondern eine Gleichaltrige, die ihr zum Verwechseln ähnlich sah. Und nicht nur das: Die eigene Tochter war von der vermeintlichen Toten plötzlich selbst zur Tatverdächtigen geworden. Zusammen mit einem ebenfalls 23-Jährigen sitzt sie seit der Tat in Untersuchungshaft.

Warum musste die Doppelgängerin sterben?

Rund um die Tötung der Frau, die aus dem Raum Heilbronn stammte, sind viele Spekulationen wegen des Motivs für die Tat entstanden. Musste die Doppelgängerin sterben, damit die Verdächtige ihren eigenen Tod vortäuschen konnte? Steckt womöglich eine Beziehungstat dahinter? All diesen Spuren müssen die Ermittlerinnen und Ermittler nachgehen. Ohne bislang allerdings den entscheidenden Schritt weitergekommen zu sein. „Wir ermitteln mit Volldampf“, sagt Polizeisprecher Andreas Aichele vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord.