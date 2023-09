Zwei Radfahrer schneiden Kurve und stoßen zusammen

In Ingolstadt sind zwei Radfahrer in die Unterführung am Nordbahnhof gefahren - dabei ist diese nur für Fußgänger. Beide schitten auch noch die Kurve.

Ein 16-jähriger Ettinger und eine 59-jährige Ingolstädterin fuhren am Dienstag gegen 14.30 Uhr jeweils mit ihren Fahrräder verbotswidrig in die Fußgängerunterführung am Nordbahnhof in Ingolstadt. Am Ende der Unterführung zur Nürnberger Straße schnitten beide die dortige Kurve, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau stürzte vom Rad und verletzte sich dadurch leicht, berichtet die Polizei. Sie wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Unterführung am Nordbahnhof ist deutlich als Fußgängerweg beschildert und somit für Radfahrer verboten. (AZ)