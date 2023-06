Zwei Radler stoßen zusammen

Eine 70-jährige Fahrradfahrerin aus Ingolstadt hat sich verletzt, als sie mit einem Fahrradfahrer kollidierte, der ihr die Vorfahrt genommen hatte.

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr fuhr ein 41-jähriger Ingolstädter mit seinem Fahrrad den Radweg der Nördlichen Ringstraße in Richtung Glacis-Brücke. Zeitgleich war eine 70-jährige Ingolstädterin mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg der Regerstraße in Richtung Nördliche Ringstraße unterwegs.

Bei der Einmündung beider Radwege übersah der Radler die von rechts kommende und vorfahrtsberechtige Radlerin. Es sei zum Zusammenstoß beider gekommen und hierbei habe sich die Radlerin leicht verletzt, berichtet die Polizei. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Rädern entstand minimaler Sachschaden. (AZ)