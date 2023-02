Zwei Verletzte bei Unfall mit Fahrrad, E-Scooter und E-Bike

Ein E-Scooter-Fahrer, ein Fahrradfahrer und eine Pedelec-Fahrerin sind am Montag in Ingolstadt miteinander kollidiert. Die beiden Radler wurden leicht verletzt.

Am Montagnachmittag hat sich in der Unterführung der Südlichen Ringstraße zur Münchener Straße ein Unfall mit einem 16-jährigen E-Scooter-Fahrer und zwei Fahrradfahrern ereignet. Das teilt die Polizei mit. Einer der Fahrradfahrer hat demnach versucht, den E-Scooter-Fahrer zu überholen, was dazu führte, dass dieser erschrak und den Lenker verriss. Es kam zur Kollision zwischen dem 63-jährigen Fahrradfahrer und dem Jugendlichen, woraufhin beide stürzten.

Eine E-Bike-Fahrerin konnte bei dem Unfall in Ingolstadt nicht mehr rechtzeitig bremsen

Eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin, die dahinter fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte ebenfalls, als sie in den gestürzten Fahrradfahrer gefahren ist. Bei dem Unfall wurden beide Fahrradfahrer leicht verletzt. (AZ)