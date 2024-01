Zwei Verletzte nach Wendemanöver

Zwei Autofahrer sind in Ingolstadt zusammengestoßen, als einer wenden wollte. Einer der Männer musste ins Krankenhaus und die Manchinger Straße war teilweise gesperrt.

Ein 32-jähriger Ingolstädter fuhr am Montag gegen 18 Uhr mit seinem Smart auf der Manchinger Straße in östliche Richtung auf dem rechten Fahrstreifen. Zeitgleich fuhr ein 20-jähriger Ingolstädter mit seinem Mercedes ebenfalls auf der Manchinger Straße in östliche Richtung auf dem linken Fahrstreifen. Der Smartfahrer wollte auf der Manchinger Straße wenden, hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und eine Person wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 23.000 Euro, berichtet die Polizei. Zur Unfallaufnahme und Abschleppung der Fahrzeuge musste die Manchinger Straße teilweise gesperrt werden. Dabei kam es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu Stauungen in beide Richtungen. (AZ)