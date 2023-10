Zwischen Bussen auf die Straße: 18-Jährige wird angefahren

Eine 18-Jährige aus Schrobenhausenerin wollte zwischen stehenden Bussen die Straße überqueren. Ein 84-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau.

Am Donnerstagabend war ein 84-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt auf der Schutterstraße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, ging gleichzeitig eine 18-jährige Schrobenhausenerin "plötzlich und für den Rentner unerwartet" zwischen stehenden Bussen hindurch auf die Straße, um an die gegenüberliegende Bushaltestelle am Rathausplatz zu kommen.

Die 18-Jährige aus Schrobenhausen wurde leicht verletzt

Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau. Durch den Aufprall wurde die 18-Jährige leicht verletzt; sie kam ins Krankenhaus. Am Auto wurde die Frontscheibe beschädigt, der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. (AZ)