Am 1. März 2020 trat die Masern-Impfpflicht in Kraft. Kinder, die in eine Betreuungseinrichtung gehen, müssen seitdem gegen die Krankheit geimpft sein. Auch Schulen verlangen, dass ihnen der Impfpass der Kinder vorgelegt wird. Doch in bestimmten Gruppierungen, die mehrheitlich mehr der alternativen als der Schulmedizin nahestehen, steht die Impfung stark in der Kritik.

Luzia Grasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Attest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis