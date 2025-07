Sommer, Sonne, Freibad: Ingolstädter Bad erwartet 140.000 Besucher

Wie das Wetter in einem Jahr war, lässt sich auch immer ganz gut an der Freibad-Statistik eines Orts ablesen. Das Ingolstädter Freibad hat diesmal am 17. Mai geöffnet und in den rund sechs Wochen bis Ende Juni sind knapp über 50.000 Besucherinnen und Besucher zum Schwimmen und Planschen gekommen.

Zum Vergleich: Im selben Zeitraum ein Jahr zuvor waren es 20.000 Menschen weniger gewesen. Der besucherstärkste Tag war übrigens ein Sonntag, und zwar der 29. Juni. Mit mehr als 30 Grad gehörte er auch zu den wärmsten Tagen des bisherigen Jahres. An diesem Tag sind genau 6261 Menschen ins Bad gekommen. In der kompletten Saison werden rund 140.000 Besucher erwartet. (AZ)