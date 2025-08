Sommerlounge: Jetzt soll es richtig losgehen

Aktuell sieht es gut aus für die Sommerlounge: Dem Wetterbericht zufolge werden die nächsten Tage warm mit Temperaturen über 20 Grad Celsius - und vor allem trocken. Das lässt Christopher Britt und die anderen beiden Geschäftsführer der Ingolstädter Eventagentur Luminous, Diego Richter und Klaus Richters, aufatmen. Denn das eigentliche Auftaktwochenende der Rooftop-Bar auf dem Dach des Kavalier Dalwigk, das Ende Juli hätte stattfinden sollen, hat es verregnet. Erst zwei Tage konnte die Sommerlounge, die von Luminous veranstaltet wird, bislang überhaupt öffnen. Und dabei steht den Betreibern der exklusive Ort eigentlich nur bis 31. August zur Verfügung.

Ab 25. Juli war die Sommerlounge ursprünglich geplant - das Wetter machte Britt und seiner Agentur jedoch einen Strich durch die Rechnung. Nun startet die Lounge dieses Wochenende so richtig in die Saison 2025: am Freitag mit einem „Canonita Special“, bei dem die ersten 100 Gäste einen Spritz gratis bekommen, und am Samstag mit der „Miami 80s Night“ mit DJ Den, ebenfalls mit 100 kostenlosen Aperitifs für die ersten Besucher, erzählt Britt. Am Donnerstag davor findet bereits ein Tanz-Workshop mit dem Studio Polanc, bekannt aus der TV-Show „Let‘s Dance“, statt - wie jeden Donnerstag. Am 7. August wird ab 17.30 Uhr Linedance angeboten, in den Wochen darauf folgen am 14. August eine „Mexican Night“ mit Latinstyle Tänzen und am 28. August Bachata. Freitags und Samstags seien immer Specials vorgesehen, sagt Britt. Am 16. August gibt es Soul, House und Disco mit DJ Dieta und am 23. August Lounge, House und Disco mit DJ FRS. Das letzte große Event wird die „Italienische Nacht“ am 30. August sein. Britt: „Wir sind super stolz auf unser Team und freuen uns wahnsinnig auf die kommenden dreieinhalb Wochen!“

Könnte es doch eine Verlängerung der Sommerlounge in Ingolstadt geben?

Die Sommerlounge findet heuer bereits zum dritten Mal in Ingolstadt statt. Rooftop-Bars liegen im Trend, insbesondere in Großstädten. Aber auch in Neuburg gibt es zum Beispiel seit vergangenem Jahr das Sonnendeck auf dem Parkhaus am Hallenbadparkplatz, das für 2025 allerdings schon wieder zugemacht hat. Die Sommerlounge war Vorreiter in der Region - und das mit großem Erfolg. 2023 kamen in den fünf Wochen teils so viele Gäste, dass die Verantwortlichen den Zugang zur Lounge vorübergehend wegen Überfüllung schließen mussten. Wie Britt sagt, biete die Bar auf dem Dach des Dalwigk circa 350 Gästen Platz. 2024 hatte die Sommerlounge dann sogar elf Wochen geöffnet. Auch das sei gut gelaufen, obwohl es ihnen ein bisschen zu lang war, erzählt Britt. Sechs bis acht Wochen - ungefähr über die Sommerferien - wäre ihr Wunschzeitraum. Fünf Wochen seien eigentlich zu kurz, weil der Aufwand für den Aufbau enorm sei und die Agentur viel in die Möbel und das spezielle Branding der Sommerlounge investiert habe. Eine Verlängerung sei heuer aber ausgeschlossen, sagt Britt. Das habe der Verpächter Ihnen bereits signalisiert. Und kurzfristig könnte das die Agentur dann auch nicht mehr stemmen.

Verpächter, das sind das Gründerzentrum Brigk mit CEO Franz Glatz und die Inko Bau (Ingolstädter Kommunalbauten). Bei Glatz nachgefragt, sieht dieser die Situation anders als Britt. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt der Brigk-Geschäftsführer an, er habe just an diesem Tag darüber nachgedacht, der Luminous Agentur eine Verlängerung anzubieten, weil Britt und seine Kollegen so viel Pech mit dem Wetter gehabt hätten. Das sei aber noch nicht passiert, deshalb könne er nicht mehr dazu sagen. Andere Events Anfang September stünden einer Verlängerung jedenfalls nicht entgegen. Ob die Sommerlounge also tatsächlich am 31. August schon wieder schließt, muss von seiner Seite aus noch nicht final entschieden sein.

Ins Restaurant im Neuen Dalwigk könnte bald ein neuer Pächter einziehen

Spricht man mit beiden Seiten, merkt man, dass die Stimmung nicht ganz harmonisch ist. Grund dafür dürfte die Sonnen Plaza sein, die seit vergangenem Jahr auf dem Platz vor dem Kavalier Dalwigk von einer anderen Agentur veranstaltet wird. Bei der Sonnen Plaza handelt es sich ebenfalls um eine Pop-up-Gastronomie, die 2024 und 2025 fünf Wochen lang im Juli stattfand. Ein Wochenende hätten sich Plaza und Lounge heuer bei gutem Wetter überschnitten. Glatz sagt, er und die Inko Bau wollten die zwei Agenturen gleich behandeln, deshalb habe man beiden einen Zeitraum von fünf Wochen angeboten. Er hätte aber nichts dagegen, wenn sich die beiden für eine gewisse Zeit überschneiden würden. Er sieht Sonnen Plaza und Sommerlounge nicht als Konkurrenten, sie seien zu unterschiedlich in ihrer Zielgruppe und ihrem Konzept, findet der Brigk-Geschäftsführer. Der Konkurrenz-Gedanke existiere nur in den Köpfen der Sommerlounge-Betreiber.

Ein kühles Getränk unter freiem Himmel über den Dächern Ingolstadts kann man in der Sommerlounge genießen. Foto: Louis Hörner

Wie es 2026 weitergeht, ist noch unklar. Die Sommerlounge sei aber durchaus als längerfristiges Projekt angelegt, versichert Britt. Die Gespräche dazu liefen bereits, seien aber „schwierig“, meint er. Glatz wiederum sagt, ein Gespräch über 2026 fände erst im September statt. Grundsätzlich sei er der Ansicht, „je mehr passiert, desto besser“. Doch die künftige Entwicklung hänge von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel soll in das Restaurant im Neuen Dalwigk möglicherweise bald ein neuer Pächter einziehen, dessen Meinung zur Pop-up-Gastronomie man dann zumindest hören wolle, um ihn nicht gleich wieder zu verschrecken, so Glatz. Denn die Suche nach einem Pächter für das Restaurant dauert schon lange. Wie Nicolai Fall, Geschäftsführer der Inko Bau sagt, sei man in Vertragsverhandlungen und hoffe, im Laufe des Augusts zu unterzeichnen. Dann könnte das Restaurant, das Spitzengastronomie mit einem einzigartigen Blick über die Donau bieten soll, vielleicht noch in diesem Jahr öffnen.