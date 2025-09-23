Zu laute Musik: Ingolstädter überhört das Piepsen des Rauchmelders

Am Dienstagfrüh gegen 1 Uhr ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Neubaustraße in Ingolstadt zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

Verbranntes Essen hatte einen Feuerwehreinsatz in Ingolstadt ausgelöst

Dort hatte es starken Rauch gegeben, den verbranntes Essen im Backofen ausgelöst hatte. Laut Polizei stellte sich heraus, dass der Bewohner den aktiven Rauchmelder wegen lauter Musik erst spät gehört hatte. Verletzt wurde niemand. (AZ)