Ingolstädter überhört Rauchmelder wegen lauter Musik – Feuerwehr im Einsatz

Ingolstadt

Zu laute Musik: Ingolstädter überhört das Piepsen des Rauchmelders

In der Küche rauchte es bereits, doch ein Ingolstädter überhörte seinen Rauchmelder. Schuld war zu laute Musik. Am Ende rückte die Feuerwehr an.
    Zu laute Musik hat verhindert, dass ein Ingolstädter das Piepsen seines Rauchmelders gehört hat. Schließlich rückte die Feuerwehr an.
    Zu laute Musik hat verhindert, dass ein Ingolstädter das Piepsen seines Rauchmelders gehört hat. Schließlich rückte die Feuerwehr an. Foto: Peter Steffen, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstagfrüh gegen 1 Uhr ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Neubaustraße in Ingolstadt zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

    Verbranntes Essen hatte einen Feuerwehreinsatz in Ingolstadt ausgelöst

    Dort hatte es starken Rauch gegeben, den verbranntes Essen im Backofen ausgelöst hatte. Laut Polizei stellte sich heraus, dass der Bewohner den aktiven Rauchmelder wegen lauter Musik erst spät gehört hatte. Verletzt wurde niemand. (AZ)

