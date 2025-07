40.320 Teile: Ingolstädterin hat sich an ein Riesenpuzzle gewagt

In einer halben Stunde hatte Manuela Prokop zusammen mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegermutter alles zerstört, was sie in den Jahren zuvor in mühevoller Kleinarbeit zu einem Ende gebracht hatte. Viele Stunden und Tage hatte die Ingolstädterin auf ihren Knien auf dem Fußboden verbracht und Puzzleteil an Puzzleteil aneinandergefügt. Bis sie alles fertig hatte und mit dem letzten Teil eine Mickey Mouse vollendete: 40.320 Teile lagen am Schluss als großes Gemälde mit Szenen aus Disneyfilmen auf der Terrasse der Familie Prokop, insgesamt fast 14 Quadratmeter groß. Im Jahr seines Erscheinens 2016 galt das Exemplar weltweit als das größte Puzzle, das kommerziell verfügbar war.

