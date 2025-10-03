Wer wird Millionär: Ingolstädterin schafft es bei Günther Jauch auf den Stuhl

Es war ein ganz besonderer Fernsehabend, den Nina Pfister am Montag zusammen mit ihrer Familie verbracht hat. Denn sie selbst war als Kandidatin bei einer der bekanntesten deutschen Quiz-Shows im Fernsehen zu sehen. Die Ingolstädterin hatte es als Kandidatin bei der RTL-Sendung „Wer wird Millionär?“ auf den Stuhl bei Günther Jauch geschafft. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste außer ihrer Familie kaum jemand von ihrem Auftritt - und erst recht nicht, ob sie es womöglich bis zur Million schaffen würde oder am Ende gar mit nichts wieder nach Hause gehen müsste.

Die „Wer wird Millionär“-Kandidatin arbeitet bei Audi in Ingolstadt

Zunächst aber war die Ingolstädterin, die als Referentin für Zölle bei Audi arbeitet, mehrmals an der Auswahlrunde gescheitert. Erst als die Kandidaten den Refrain des Songs „Country Roads“ vervollständigen sollten, schaffte es die Ingolstädterin innerhalb von nur drei Sekunden, die richtige Lösung einzutippen. Auf dem Stuhl angekommen, schätzte sie Moderator Günther Jauch gleich richtig ein. „Sie wirken angriffslustig“, sagte er - und Pfister wählte dann auch die Risikovariante mit vier Jokern.

Doch bereits bei der 300-Euro-Frage kam die gebürtige Schwäbin, die von ihrer Mutter begleitet wurde, das erste Mal ins Trudeln. Erst mithilfe des Publikums erfuhr sie, dass ein Dummkopf in Norddeutschland auch als „Döspaddel“ bezeichnet wird. Den nächsten Joker musste sie erst wieder bei der 2000 Euro-Frage ziehen, als es um eine Fußballfrage ging. Ihre Vermutung, dass zwei Brüder namens Jobe und Jude nacheinander bei Borussia Dortmund spielten, sollte sie nicht trügen. Allerdings wollte sie das mit dem 50:50-Joker absichern.

Gleich bei der nächsten Stufe musste sie erneut auf einen Joker zurückgreifen. Bei der Frage „In der Presse kursierte jüngst die Meldung, dass was in Frankreichs Schwimmbädern verboten ist?“ hatte die Kandidatin keine Ahnung - konnte sich allerdings auf eine Frau im Publikum verlassen. Denn die wusste, dass im Nachbarland weder Küssen im Wasser noch Pommes mit Ketchup, sondern weite Badehosen verboten sind.

Nina Pfister war früher beim Zoll beschäftigt

Doch in der Sendung ging es auch um Persönliches. So erzählte Pfister von ihrer beruflichen Vergangenheit beim Zoll, wo es sie einstmals nicht nur mit einem verfaulten Fisch im Reisegepäck, sondern auch mit einem Koffer voller chinesischer Sexpuppen zu tun hatte.

Doch Stück für Stück tastete sich Pfister weiter vor Richtung Million. Bei einer Musikfrage musste die Ingolstädterin nur kurz überlegen und im Kopf einzelne Lieder singen, um einen Refrain dem Song „Wake Me Up“ des Sängers Avicii zuzuordnen. Dann stand sie vor der 16.000-Euro-Frage - und brauchte die Hilfe ihrer Schwester. Der Anruf bei der Frau war genau die richtige Entscheidung, denn die wusste, dass Gregor Gysi der aktuelle Alterspräsident des Bundestags ist. Sie habe das in der Zeitung gelesen, begründete Pfisters Schwester ihre Entscheidung. „Einer 29-Jährigen, die Zeitung liest, bin ich seit Langem nicht mehr begegnet“, zeigte sich Jauch beeindruck.

Nina Pfister hat 16.000 Euro bei „Wer wir Millionär?“ gewonnen

Bei der nächsten Frage war Geschichtswissen gefragt. „Was wäre Teil eines deutschen Nachbarstaates geworden, wenn eine Volksabstimmung vor 105 Jahren anders ausgegangen wäre?“ wollte Jauch wissen. Pfister hatte eine Vermutung: Saarland, Pfalz und Baden - doch das Risiko war ihr zu groß. Schließlich hatte sie ihre Joker bereits verbraucht und wollte nicht auf die 500 Euro zurückfallen wie einige ihrer Vorgängerkandidaten. Im Nachhinein war das die genau richtige Entscheidung, denn richtig wäre die Antwort „Sylt, Amrum und Föhr“ gewesen.

„Beschwerlich“ sei der Weg zu den 16.000 Euro gewesen, sagte Pfister am Ende der Sendung. „Beschwerlich, aber am Ende erfolgreich“, entgegnete Günther Jauch.

Kurz vor der Ausstrahlung zeigte sich Pfister dann auch „zufrieden“ mit ihrem Gewinn. Das Geld will sie für eine Reise nach New York ausgeben, um dort im November beim Marathon mitzulaufen. Ein weiterer Teil soll in ihre berufliche Weiterbildung fließen.