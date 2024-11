Zweckverband testet Erntetechnik im Donaumoos

Ein wenig sieht das Gefährt wie ein überdimensionierter Rasenmäher aus. Eigentlich ist es das auch, nur eben mit Raupenantrieb ausgestattet und einem integrierten Häcksler, um die Ernte umgehend in das richtige Format für die Weiterverarbeitung zu bringen. Mühelos und mit beeindruckender Geschwindigkeit wälzt sich das Spezialfahrzeug über den nassen Moorboden und sammelt Rohrkolben, Rohrglanzgras und Seggen ein, jene Pflanzen also, welche die Landwirtschaft im Donaumoos revolutionieren sollen. Noch aber handelt es sich lediglich um eine Vorführung der Spezialtechnik, die rund 30 Donaumoos-Bewohner am Dienstag aus nächster Nähe mitverfolgten.

