Streik: Busse in und um Ingolstadt fallen am Montag wieder aus

Der Streik im Öffentlichen Personennahverkehr geht weiter. Wann genau gestreikt wird und welche Kommunen davon betroffen sind.

Die beiden Gewerkschaften verdi und NahVG haben ihre Mitglieder für Montag, 27. März, von 3 Uhr bis Betriebsende im Stadtgebiet Ingolstadt zu einem erneuten Streik im Öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Am Montag wird deshalb in Ingolstadt und in den Nachbargemeinden Gaimersheim, Lenting, Hepberg und Kösching der Busverkehr bestreikt. Dieser Warnstreik wird wieder zu massiven Ausfällen im Linienverkehr der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft und beim Airport Express führen, heißt es in einer Mitteilung der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft. Die INVG bittet ihre Kunden, bei ihrer Reiseplanung diesen Streikaufruf zu berücksichtigen. (AZ)