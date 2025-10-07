Insgesamt 5000 Euro Schaden: Unbekannte zerkratzen Pkws

In zwei Fällen haben bislang unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Neuburg Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzte am Montag ein Unbekannter die rechte Seite des Pkws einer 20-jährigen Frau aus Neuburg. Zwischen 10.30 Uhr bis 15.40 Uhr parkte die junge Frau ihr Fahrzeug an mehreren unterschiedlichen Stellen in Neuburg. Erst später bemerkte die 20-Jährige den Schaden, der sich auf rund 2000 Euro beläuft.

Polizei Neuburg sucht Zeugen für Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Ebenso erging es einem 42-jährigen Neuburger, der sein Fahrzeug zwischen 16 Uhr am 4. Oktober und 20 Uhr am 5. Oktober in einer Einfahrt in der Grünauer Straße geparkt hatte. Auch hier zerkratzte ein Unbekannter den Pkw und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von 3000 Euro. In beiden Fällen sucht die Neuburger Polizei nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)