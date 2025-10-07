Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Insgesamt 5000 Euro Schaden: Unbekannte zerkratzen zwei Fahrzeuge in Neuburg

Neuburg

Insgesamt 5000 Euro Schaden: Unbekannte zerkratzen Pkws

In zwei Fällen sind in den vergangenen Tagen in Neuburg Pkws mutwillig beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen der Sachbeschädigungen.
    • |
    • |
    • |
    In zwei Fällen wurden in den vergangenen Tagen in Neuburg Autos zerkratzt.
    In zwei Fällen wurden in den vergangenen Tagen in Neuburg Autos zerkratzt. Foto: Nadine Ballweg (Symbolbild)

    In zwei Fällen haben bislang unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Neuburg Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzte am Montag ein Unbekannter die rechte Seite des Pkws einer 20-jährigen Frau aus Neuburg. Zwischen 10.30 Uhr bis 15.40 Uhr parkte die junge Frau ihr Fahrzeug an mehreren unterschiedlichen Stellen in Neuburg. Erst später bemerkte die 20-Jährige den Schaden, der sich auf rund 2000 Euro beläuft.

    Polizei Neuburg sucht Zeugen für Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

    Ebenso erging es einem 42-jährigen Neuburger, der sein Fahrzeug zwischen 16 Uhr am 4. Oktober und 20 Uhr am 5. Oktober in einer Einfahrt in der Grünauer Straße geparkt hatte. Auch hier zerkratzte ein Unbekannter den Pkw und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von 3000 Euro. In beiden Fällen sucht die Neuburger Polizei nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden