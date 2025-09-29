Icon Menü
Interesse am Handwerk steigt: Ausbildungschancen jenseits der Autoindustrie

Neuburg

Wirtschaftskrise in der Region: Welche Azubis sind noch gesucht?

Die Autobranche schwächelt, finden jetzt andere Branchen leichter Azubis? An der Berufsschule Neuburg haben sich die Zahlen jedenfalls verändert.
Von Luzia Grasser
    • |
    • |
    • |
    Autoherstellung bei Audi: Ausbildungsplätze waren beim Autobauer jahrelang heiß begehrt, inzwischen schauen sich Jugendliche auch nach Alternativen um. Foto: Andreas Gebert, dpa

    Es ist noch nicht lange her, da suchten Handwerker und kleine Firmen in der Region händeringend nach Auszubildenden. Audi, so der Vorwurf, würde ihnen die Fachkräfte abspenstig machen. Bessere Karriereaussichten und mehr Geld - das ließ Mechaniker, Elektriker oder auch Industriekaufleute oft nicht lange überlegen und sie wechselten in den Weltkonzern. Doch die Autobranche schwächelt, die Region rund um Ingolstadt steckt in einer veritablen Wirtschaftskrise. Audi will bis zum Jahr 2029 insgesamt 7500 Stellen abbauen, allerdings nicht in der Produktion.

