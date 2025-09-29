Wirtschaftskrise in der Region: Welche Azubis sind noch gesucht?

Es ist noch nicht lange her, da suchten Handwerker und kleine Firmen in der Region händeringend nach Auszubildenden. Audi, so der Vorwurf, würde ihnen die Fachkräfte abspenstig machen. Bessere Karriereaussichten und mehr Geld - das ließ Mechaniker, Elektriker oder auch Industriekaufleute oft nicht lange überlegen und sie wechselten in den Weltkonzern. Doch die Autobranche schwächelt, die Region rund um Ingolstadt steckt in einer veritablen Wirtschaftskrise. Audi will bis zum Jahr 2029 insgesamt 7500 Stellen abbauen, allerdings nicht in der Produktion.

