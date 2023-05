Auf ein Glas Wasser mit ... CSU-Urgestein Fritz Goschenhofer

Plus Seit mehr als einem Jahr entsagt Fritz Goschenhofer der Gesundheit zuliebe dem Alkohol. Ein Gespräch über jungfräuliche Blutwerte und das Leben nach dem Tod.

Die Interview-Reihe "Auf ein Getränk mit …" ist ein gänzlich unplanbares Gespräch. Eines, von dem keiner der Beteiligten weiß, was ihn erwartet. Denn der oder die Interviewte ziehen die Themen blind aus einem Potpourri von 50 Schlagwörtern. Dazu trifft sich NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit ihren Gesprächspartnern auf ein Getränk zur freien Wahl, das immer am Anfang der Unterhaltung steht.

Jetzt bin ich überrascht! Ich war überzeugt davon, dass wir uns auf ein Bier treffen. Und jetzt sitzen wir vor einem Mineralwasser?



Fritz Goschenhofer: Ich habe seit über einem Jahr kein Bier mehr getrunken. Das fing damit an, dass ich vergangenes Jahr im Vorfeld einer Operation - und auch danach - keinen Alkohol mehr getrunken habe. Und als dann eine weitere OP anstand, dachte ich mir: Die Abstinenz halte ich auch noch bis dahin durch. So kamen zehn Monate zusammen, und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt, das ganze Jahr voll zu machen.