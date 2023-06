Auf ein Wasser mit... Kosmetikerin Oriana Adkonis-Fernandes

Plus Sie nennt ihre Kunden gerne "Schatzi" und lebt für ihren Beruf: Kosmetikerin Oriana Adkonis-Fernandes. Ein Gespräch über einen abgeschmetterten Heiratsantrag und einen Mann, den sie gerne mal treffen würde.

Die Interview-Reihe "Auf ein Getränk mit …" ist ein gänzlich unplanbares Gespräch. Eines, von dem keiner der Beteiligten weiß, was ihn erwartet. Denn der oder die Interviewte zieht die Themen blind aus einem Potpourri von 50 Schlagwörtern. Dazu trifft sich NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit ihren Gesprächspartnern auf ein Getränk zur freien Wahl, das immer am Anfang der Unterhaltung steht.

Ein Wasser – damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte mir: Die Ori trinkt bestimmt ein Glas Prosecco.



Oriana Adkonis-Fernandes: Ich trinke sehr gerne mit dir einen Prosecco. Aber du musst wissen: Dann krieg' ich rote Ohren. Andere reagieren mit roten Bäckchen auf Alkohol, ich krieg' heiße, rote Ohrenspitzen. Da komm’ ich mir dann vor wie Spocki bei Raumschiff Enterprise. (lacht) Deshalb bleib ich lieber beim Wasser.