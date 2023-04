Interview

Auf eine Strawberry Margarita mit … Clemens Benecke

Die Suche nach einer Bar in Neuburg, in der eine Strawberry Margarita auf der Karte steht, gestaltete sich schwierig. Clemens Benecke brachte deshalb kurzerhand Erdbeeren zum Interview mit und ließ den Barkeeper exklusiv seinen Lieblingscocktail mixen.

Plus Als C.B. Green macht der Neuburger seit 25 Jahren professionell Musik. Darüber hinaus bietet er in seiner Kunstscheune auch anderen Songwritern eine Bühne. Doch wie denkt er eigentlich über Liebe, Erfolg und Schuhe?

Von Claudia Stegmann

Die Interview-Reihe "Auf ein Getränk mit …" ist ein gänzlich unplanbares Gespräch. Eines, von dem keiner der Beteiligten weiß, was ihn erwartet. Denn der oder die Interviewte ziehen die Themen blind aus einem Potpourri von 50 Schlagwörtern. Dazu trifft sich NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit ihren Gesprächspartnern auf ein Getränk zur freien Wahl, das immer am Anfang der Unterhaltung steht.

Zum Wohl, Clemens! Du hast keine Mühen für unser Gespräch gescheut und die Strawberry Margarita eigens mixen lassen. Warum war dir das so wichtig?



Clemens Benecke: Die Strawberry Margarita ist ein sehr leckeres Getränk. Und ich verbinde damit auch ein bisschen meine Abenteuerlust – nämlich zu schauen, was man zusammenstellen kann, um ein tolles Geschmackserlebnis zu haben. Ich bin kein toller Koch und ich bin auch kein gelernter Barkeeper. Aber in der Kunstscheune versuche ich die Rezepte immer so abzuwandeln, dass ich am Ende sagen kann: Jetzt schmeckt es mir und meinen Gästen richtig gut.

