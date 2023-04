Interview

Auf einen Aronia-Aperitiv mit ... Lehrerin und Kulturreferentin Gabriele Kaps

Gabriele Kaps hält sich während der Fastenzeit an ein striktes Alkoholverbot – außer, es ist gerade Pandemie und das Leben ist bereits voller Einschränkungen.

Plus Gabriele Kaps unterrichtet tagsüber am Descartes-Gymnasium und engagiert sich abends in der Politik. Ein Gespräch über Work-Life-Balance, das perfekte Wochenende und Erotik.

Von Claudia Stegmann

Die Interview-Reihe "Auf ein Getränk mit …" ist ein gänzlich unplanbares Gespräch. Eines, von dem keiner der Beteiligten weiß, was ihn erwartet. Denn der oder die Interviewte ziehen die Themen blind aus einem Potpourri von 50 Schlagwörtern. Dazu trifft sich NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit ihren Gesprächspartnern auf ein Getränk zur freien Wahl, das immer am Anfang der Unterhaltung steht.

Gabi, du hast dich für einen alkoholfreien Aperitiv entschieden.



Gabriele Kaps: Ja, weil ich seit einigen Jahren in der Fastenzeit auf Alkohol verzichte – außer in Zeiten von Corona. Da musste man ohnehin schon auf so vieles verzichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

