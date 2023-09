Auf einen Bio-Secco mit ... Gastronomin Anke Deiml

Plus Anke und ihr Handy sind wie Weißwurst und Senf – untrennbar voneinander. Trotzdem will sie es demnächst aus der Hand legen – für die Wirtin des Neuwirts wird es nicht die erste Grenzerfahrung ihres Lebens sein.

Die Interview-Reihe "Auf ein Getränk mit …" ist ein gänzlich unplanbares Gespräch. Eines, von dem keiner der Beteiligten weiß, was ihn erwartet. Denn der oder die Interviewte zieht die Themen blind aus einem Potpourri von 50 Schlagwörtern. Dazu trifft sich NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit ihren Gesprächspartnern auf ein Getränk zur freien Wahl, das immer am Anfang der Unterhaltung steht.

Prost, Anke! Was trinken wir Schönes?



Anke Deiml: Wir trinken einen Bio-Secco, weil der zu meinen Lieblingsgetränken gehört.