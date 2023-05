Auf einen Cappuccino mit... Kerstin Schulz

Plus Kerstin Schulz ist die markante Stimme Neuburgs - sowohl als Jazz- und Soulsängerin als auch als Radiomoderatorin. Mindestens genauso berühmt ist ihr Lachen. Und zu lachen gab es beim Interview so einiges.

Die Interview-Reihe "Auf ein Getränk mit..." ist ein gänzlich unplanbares Gespräch. Eines, von dem keiner der Beteiligten weiß, was ihn erwartet. Denn der oder die Interviewte ziehen die Themen blind aus einem Potpourri von 50 Schlagwörtern. Dazu trifft sich NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit ihren Gesprächspartnern auf ein Getränk zur freien Wahl, das immer am Anfang der Unterhaltung steht.

Ein Cappuccino am Morgen: Brauchst du Kaffee zum Wachwerden?



Kerstin Schulz: Ne. Den ersten Kaffee trink ich meistens erst nach der ersten Konferenz im Sender gegen halb elf, elf. Mein Start in den Tag ist ohne Frühstück, mit Wasser. Das liegt auch daran, dass ich lieber eine halbe Stunde länger schlafe, als für ein Frühstück eher aufzustehen.