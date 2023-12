Ein Energydrink mit Sepp Egerer: "Ich würde mir mal eine Pause wünschen"

Plus Sepp Egerer ist nie um einen flotten Spruch verlegen. Doch ohne Publikum mag es der Neuburger lieber leise und zurückgezogen. Ein Gespräch über Heiterkeit, Laster und Extremsport.

Die Interview-Reihe "Auf ein Getränk mit …" ist ein gänzlich unplanbares Gespräch. Eines, von dem keiner der Beteiligten weiß, was ihn erwartet. Denn der oder die Interviewte ziehen die Themen blind aus einem Potpourri von 50 Schlagwörtern. Dazu trifft sich NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit ihren Gesprächspartnern auf ein Getränk zur freien Wahl, das immer am Anfang der Unterhaltung steht.

Prost, Seppi! Ist das deine tägliche Dosis Adrenalin?



Sepp Egerer: Nein, aber ich arbeite viel, meistens so um die 14, 15 Stunden am Tag. Da brauche ich manchmal ein bisserl mehr als einen Kaffee. Und weil Kokain zu teuer ist, trink’ ich ein Red Bull.