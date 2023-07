Auf einen Espresso mit … Bäcker Ernst Kaltenstadler

Plus Er liebt Blutwurst-Gröstl und Geselligkeit und nimmt selbst ein Schwarzfahrer-Bußgeld mit Humor. Welches Ereignis Ernst Kaltenstadler die gute Laune aber richtig verleidet hat.

Die Interview-Reihe "Auf ein Getränk mit …" ist ein gänzlich unplanbares Gespräch. Eines, von dem keiner der Beteiligten weiß, was ihn erwartet. Denn der oder die Interviewte zieht die Themen blind aus einem Potpourri von 50 Schlagwörtern. Dazu trifft sich NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit ihren Gesprächspartnern auf ein Getränk zur freien Wahl, das immer am Anfang der Unterhaltung steht.

Ernst, in eurem Café brummt ja den ganzen Tag die Kaffeemaschine. Wie viele Kaffee und Espressi trinkst du eigentlich im Schnitt?



Ernst Kaltenstadler: Zwischen vier und sechs Espressi am Tag. Kaffee trinke ich nur sonntags, und zwar ganz klassisch aufgebrüht.