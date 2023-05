Auf einen Kaffee mit … Petra Kragler

Plus Sie hat schon Tausenden von Neuburgern den Kopf gewaschen. Im Gespräch mit der NR spricht die Friseurmeisterin aber über ihren eigenen Kopf, über Botox und den Wunsch, für längere Zeit im Ausland leben zu wollen.

Die Interview-Reihe "Auf ein Getränk mit …" ist ein gänzlich unplanbares Gespräch. Eines, von dem keiner der Beteiligten weiß, was ihn erwartet. Denn der oder die Interviewte zieht die Themen blind aus einem Potpourri von 50 Schlagwörtern. Dazu trifft sich NR-Redakteurin Claudia Stegmann mit ihren Gesprächspartnern auf ein Getränk zur freien Wahl, das immer am Anfang der Unterhaltung steht.

Petra, bist du eine Kaffeetante?



Petra Kragler: Keine richtige Kaffeetante. Aber ich liebe Kaffee – weil er einerseits anregt, aber auch was Entschleunigendes hat.