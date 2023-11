Interview

06:30 Uhr

Burgfunken-Präsident Harry Zitzelsberger: "Ich kann über jeden Witz lachen"

Plus Wen er einst im Schrannenkeller gebusselt hat, behält Zitzelsberger lieber für sich. Dafür erzählt er, wie anstrengend Humor sein kann und was er heute anders machen würde.

Zum Wohl, Harry! Du bist in letzter Zeit recht sportlich unterwegs. Willst du abnehmen?



Harry Zitzelsberger: Ich hatte letztes Jahr eine Hüft-OP, und da tut mir das Radfahren gut. Mit dem Ergo-Sport will ich aber auch versuchen, mein Gewicht zu halten. Wer mich kennt, der weiß: Ich hatte schon mal 145 Kilo. Jetzt versuche ich, die 100er-Marke zu halten – das ist ein Kampf. Schließlich will ich ja auch nicht auf alles verzichten.

So wie auf eine süße Weinschorle ...



Zitzelsberger: Ja. Eine Weinschorle ist schon immer mein Getränk – und zwar süß. Ich bin kein Biertrinker. Ganz, ganz selten trink’ ich mal eines, zum Beispiel auf dem Volksfest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

