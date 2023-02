Ernährungsberaterin Valentina Kusche: "Fasten setzt Glückshormone frei"

Plus In der Fastenzeit soll traditionell 40 Tage lang verzichtet werden. Ernährungsberaterin Valentina Kusche aus Ingolstadt beantwortet die wichtigsten Fragen.

Gibt es eine Ernährungsform, die sich für Fasten in kurzen Zeiträumen besonders bewährt hat? Und wie sieht es mit Ernährungstrends fürs Fasten aus?



Valentina Kusche: Das ist eine Frage, die nur individuell beantwortet werden kann. Dabei sind Vorlieben in der Ernährungsweise, Wünsche und Ziele, aber auch Vorerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes, oder eine Medikamenteneinnahme zu beachten. Die DGE weist auf zwei zentrale Fastenmethoden hin: Da wäre zum einen das Heilfasten: Heilfasten hat eine Reinigung von Körper, Geist und Seele als Ziel. Es findet eine Energiereduktion auf 1000 kcal/Tag statt, verzehrt werden dürfen Gemüsebrühen, Säfte, Tee und Wasser. Eine Dauer von zwei bis vier Wochen wird empfohlen. Zum anderen wird noch das Intervallfasten angesprochen: Bei dieser Methode wird tage- oder stundenweise auf Nahrung verzichtet. Studien deuten auf einen positiven Effekt des Intervallfastens auf unsere Gesundheit und eine Gewichtsabnahme hin. Da beim Fasten auch Nebenwirkungen wie Kreislaufbeschwerden oder Elektrolytstörungen auftreten können, ist das Einholen eines ärztlichen Rats vorab eine sinnvolle Möglichkeit zu erfahren, wie mit unerwünschten Effekten umzugehen ist.