18:00 Uhr

Ferdinand Mießl zur Energieffizienz: „Der Königsweg ist eine Wärmepumpe“

Plus Weg von Öl und Gas – das wollen momentan viele. Aber was sind die Alternativen? Ein Gespräch mit Energieberater Ferdinand Mießl vom Verein „Energie effizient einsetzen“

Von Manfred dittenhofer

So richtig wohl fühlen sich viele Besitzer einer Öl- oder Gasheizung schon lange nicht mehr. Die Preisexplosion und die Tatsache, dass die Wärme eventuell auch noch aus Russland geliefert wird, lässt das Unbehagen weiter steigen. Aber was tun, wenn man die Ölheizung oder auch den Gasbrenner los werden will? Die Sanierung nicht nur der Heizanlage, sondern des gesamten Hauses will wohl überlegt sein. Und ist mit finanziellen Kraftakten verbunden. Guter Rat ist beispielsweise von Ferdinand Mießl zu bekommen. Der Zimmerermeister und Holzbauingenieur ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Energie effizient einsetzen“ und Energieberater.

