Ingolstädter Regisseurin gewinnt bei TV-Show "Gefragt-Gejagt"

Plus Die Regisseurin des Ingolstädter Altstadttheaters Leni Brem-Keil gewinnt 9000 Euro bei der Quizshow „Gefragt – Gejagt“. Es ist bereits ihr zweiter Auftritt dort.

Schon zum zweiten Mal nimmt die Ingolstädter Regisseurin Leni Brem-Keil an der Quizshow „Gefragt – Gejagt“der ARD teil, diesmal bei der Jubiläumsausgabe „Allein gegen Alle“. Im Interview mit der Neuburger Rundschau verrät sie, wie nervös sie war und wie man überhaupt zu so einer Sendung kommt: