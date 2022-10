Jazzförderpreisträger Quirin Birzer: "Ich will einen Musikverlag gründen"

Der diesjährige Jazzförderpreis der Stadt Ingolstadt geht an den Nachwuchsschlagzeuger Quirin Birzer. Der Musiker ist seit seinem zweiten Lebensjahr von den Drums fasziniert.

Quirin Birzer ist der diesjährige Jazzförderpreisträger der Stadt Ingolstadt. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird dem jungen Ausnahmemusiker aus Pietenfeld am 22. Oktober verliehen. Eine Auszeichnung, die für den Schlagzeuger und Komponisten natürlich besonders motivierend ist. Dies machte er im Gespräch mit der Neuburger Rundschau besonders deutlich.

Quirin Birzer: Ich freue mich natürlich über diese tolle Auszeichnung. Sie ist eine gute Motivation für mich. Besonders stolz bin ich auch, das Auftaktkonzert der diesjährigen Jazztage bestreiten zu dürfen.

Wie sind Sie zum Jazz gekommen?

Birzer: Bereits mit zwei Jahren hatte ich erstmals Sticks in der Hand. Schlagzeug hat mich eigentlich immer schon fasziniert. Damals wollte ich mal in einer Rockband spielen um die Stadien der Welt zu bespielen. Über die Big- Band- Musik kam ich zum Jazz.

Sie haben auch eigene Bands gegründet.

Birzer: In er 11. Klasse am Gabrieli- Gymnasium in Eichstätt konnte ich die Formation „Blechhilfswerk“ gründen. Das hat damals Spaß gemacht und wir spürten, dass wir gerade an der Improvisation große Freude hatten. Weil es in der Band keine Tuba gab, so hab ich diese so schnell wie möglich erlernt. Von Vorteil war, dass ich bereits das Tenorhorn spielen konnte. An der Schule wirkte ich in vielen verschiedenen Ensembles mit und begann, für diese zu arrangieren und zu komponieren. Die nötigen Grundlagen hierfür lernte ich autodidaktisch und holte mir Hilfe bei meiner großen Schwester oder Lukas Lindner, den ich am Gabrieli-Gymnasium kennenlernte. Hier kam ich auch mit Jazzpiano in Berührung, da Oliver Wasilesku sich bereit erklärte, mir jazzspezifischen Unterricht am Klavier zu erteilen.

Sie komponieren auch, woher kommen die Inspirationen?

Birzer: Ja in der Zwischenzeit konnte ich über 200 Kompositionen und Arrangements schreiben. Inspiriert bin ich von vielerlei Einflüssen. Auch Jazzgrößen wie Miles Davis, Buddy Rich oder auch Herbie Hancock sind für mich große Vorbilder. In Eichstätt am Gymnasium wurde ich besonders von Uli Schiekofer und Tom Diewock gefördert. Auch heute noch habe ich zu diesen Musikern Kontakt. 2016 lernte ich Maxim Burtsev und Jakob Jäger kennen und gründete mit ihnen ein Klaviertrio namens Trialog (früher Convinience Trio). Zusammen waren sie auch Mitglieder der JazzJuniors und später des Landes-Jugendjazzorchester Bayern, wo sie heute als Rhythmusgruppe in der Konzertbesetzung spielen. Mit diesem Trio konnten wir zweimal in Folge (2016, 2018) den Wettbewerb „Jugend jazzt in Bayern“ gewinnen und Bayern jeweils im folgenden Jahr (2017, 2019) auf Bundesebene bei der Bundesbegegnung, „Jugend jazzt“, vertreten. Falls es mir gelingt, so werde ich einen eigenen Musikverlag gründen.

Sie studieren mittlerweile in München?

Birzer: Seit 2020 studiere ich Schulmusik mit Hauptfach Jazz-Schlagzeug an der Hochschule für Musik und Theater München. Ich kann mir gut vorstellen mal in der Schule zu unterrichten. Besonders in München sind das Studium und die Begegnung mit tollen Musikern immer wieder besonders bereichernd.

Was dürfen wir bei ihrem Konzert in der „Halle 9“ erwarten?

Birzer: Wir werden viele eigene Kompositionen darbieten. Natürlich mischen wir das Programm auch mit Jazz- Standards. Für diesen so wichtigen Auftritt sind wir auch besonders motiviert.

Das Konzert mit Quirin Birzer am kommenden Samstag, 22. Oktober, in der Halle 9 beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.