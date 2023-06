Jazzpianistin Julia Hülsmann: "Wir wollen klassische Musik weiter denken."

Bei den Audi-Sommerkonzerten gibt es Musik von morgen zu hören. Mit fünf Fragen stellt Jazzpianistin Julia Hülsmann in einem kurzen Interview vor, was die Gäste erwartet.

Jazz und Klassik: Geschwisterliebe oder Rivalität?



Julia Hülsmann: Eindeutig Geschwisterliebe! Wir machen einfach Musik, da sind Genregrenzen völlig unwichtig. Ich persönlich komme ja auch von der Klassik, bin erst etwas später zum Jazz gekommen und meine Musik ist nach wie vor stark von klassischen Einflüssen geprägt.

Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit einem Streichquartett?



Julia Hülsmann: Das ist einfach ein toller Klangkörper, der unglaublich vielfältige Soundmöglichkeiten bietet. Die könnte ich auf dem Klavier so gar nicht realisieren.

Und was schätzen Sie konkret an der Zusammenarbeit mit dem Delian Quartett?



Julia Hülsmann: Wirklich toll ist die Offenheit, mit der sie Musik machen. Die Musiker des Quartetts sind ja von sich aus auf mich zugekommen, um die Zusammenarbeit anzufragen, und ich war von Beginn an total begeistert, wie offen sie an die Musik herangehen.

Die große deutsche Jazzpianistin Julia Hülsmann improvisiert zu den Streicherklängen des Delian Quartetts. Foto: Peter Hundert

Im Mittelpunkt des Programms steht Haydns „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“: Was erwartet uns da?



Julia Hülsmann: Wir spielen nicht unmittelbar miteinander, sondern eher »umeinander herum«. Ich spiele zwischen den Sätzen. Dabei interessiere ich mich besonders für die Verbindung der einzelnen musikalischen Elemente und beleuchte Haydns Musik aus heutiger Perspektive.

Cross-over: stilistische Unverbindlichkeit oder die angesagte Musik von morgen?



Julia Hülsmann: Im Gegenteil: hohe Verbindlichkeit! Wir wollen klassische Musik weiter denken, weil wir sie schätzen, weil wir sie ernst nehmen und weil wir sie in einem erweiterten heutigen Kontext auch weiter hören wollen. Insofern natürlich Musik von morgen!

Info



Konzept: Jazz und Klassik, Geschwister oder Rivalen? In Neuburg keine Frage! Über den schon traditionellen Brückenschlag zwischen Jazz und Barock bei den Neuburger Barockkonzerten hinaus wird die Frage nach dem Verhältnis von Jazz und Klassik nun auch bei den Audi-Sommerkonzerten eindeutig beantwortet: Die in Neuburg aus diversen Konzerten im Birdland Jazzclub wohlbekannte Berliner Jazzpianistin Julia Hülsmann wird mit dem Delian Quartett die einander ergänzenden Parallelen der beiden Genres in einem Dialog auf Augenhöhe sichtbar machen. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Konzerts am 8. Juli im Audi-Gebäude H6 steht eines der zentralen Werke Joseph Haydns: Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz. Das Programm verspricht "eine faszinierende Klangreise, die jenseits üblicher Genregrenzen eine Brücke über die Jahrhunderte schlägt".