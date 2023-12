Interview

vor 17 Min.

Neuburger OB Gmehling: "Ich kann nicht immer Schmusekurs fahren"

Plus OB Bernhard Gmehling spricht im Interview über wichtige Entscheidungen für Neuburg im neuen Jahr und warum offene Worte in der Lokalpolitik ab und an nötig sind.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Bei der Weihnachtsfeier des Stadtrates haben Sie eine Grundsatzrede gehalten und zu mehr konstruktiver Zusammenarbeit und weniger Selbstinszenierung gemahnt. Wie fielen denn seitdem die Reaktionen aus?



Bernhard Gmehling: Ich habe überwiegend positive Rückmeldung erhalten und ich denke, dass musste mal gesagt werden. Als OB muss man nicht immer nur Schmusekurs fahren, sondern darf und muss auch offen ansprechen, wenn es nicht so gut läuft. Wir hatten in den vergangenen drei Jahren 212 Anträge verschiedener Stadträte erhalten, heute gab es schon wieder neue. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ich hoffe, dass wir 2024 weniger ideologisch arbeiten. Ob meine Worte wirken, kann ich bisher nicht beurteilen.

Kann die Verwaltung das weiter leisten?



Gmehling: Nein, denn es bindet sehr viel Zeit - hat aber, meiner Meinung nach, wenig Verbesserung für die Bürger gebracht, sondern dient der Selbstdarstellung einzelner. Trotz unserer angespannten Finanzlage in der Stadt habe ich für 2024 eine Stelle eingeplant, die nur zur Beantwortung von Anträgen der Stadträte dient. Das macht 70.000 Euro aus. Entweder wir haben dieses Personal, oder es werden weniger Anträge. Ich bin gespannt, wie das Gremium abstimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen