Neue Spezialistin: Diese Frau soll gegen den Leerstand in Neuburg kämpfen

Plus Ilona Dischner ist neue Leerstandsmanagerin in Neuburg. Warum die Innenstadt für sie Zukunft hat – und sie beim Thema Öffnungszeiten einen ersten Rückschlag hinnehmen muss.

Frau Dischner, Sie arbeiten seit Oktober als Leerstandsmanagerin beim Neuburger Stadtmarketing. Was genau ist Ihre Aufgabe?



Ilona Dischner: Durch die Corona-Pandemie hat sich vieles verändert, auch das Kaufverhalten der Kunden. Deswegen ist es wichtig, dass man sich dem Thema Leerstand noch mehr zuwendet als vorher. Bisher gab es in Neuburg niemanden, der sich speziell um dieses Thema kümmert – im Gegensatz zu anderen Städten.