Sänger Michael Hoffmann: „Jeder, der mit Lego spielen kann, kann auch eine Oper hören“

Michael Hoffmann ist seit über 20 Jahren bei der Neuburger Kammeroper. Bei der Inszenierung „Die Poststation“ spielt er einen Holzhändler. Im Interview verrät er seine Lieblingsszene.

Die Neuburger Kammeroper steht am kommenden Wochenende bereits mit ihrer 54. Produktion auf der Bühne des Stadttheaters, gespielt wird in diesem Jahr die Komische Oper „Die Poststation“. In die Rolle des Bellomo schlüpft dabei Michael Hoffmann (58). Seit 24 Jahren hält er bereits der Neuburger Kammeroper die Treue. Warum das so ist und was Lego mit Oper zu tun hat, verrät er im Interview.

Herr Hoffmann, Sie sind mittlerweile seit mehr als zwei Jahrzehnten bei der Neuburger Kammeroper. War es Liebe auf den ersten Blick und wussten Sie gleich, dass Sie so lange bleiben werden?

Michael Hoffmann: Es war eher eine Liebe, die gewachsen ist (lacht). Damals war es ein Engagement von vielen. Aber das Konzept, seltene Opern auf die Bühne zu bringen, hat mich fasziniert und so bin ich immer wieder dabei geblieben.

Mittlerweile sind Sie auch in der Regie tätig. Wie kam es dazu?

Hoffmann: Vor zehn Jahren hat sich Horst Vladar entschieden, Nachwuchs bei der Regie ins Boot zu holen. Ich hatte bereits Regieerfahrung. In den ungeraden Jahren führe jetzt bei einem Einakter ich die Regie, im anderen Einakter Horst Vladar. Zwar bringe ich dabei gerne meine eigene Note mit ein, orientiere mich aber auch stark an der Vision der Vladars. Zwischen den zwei Teilen soll schließlich kein Bruch entstehen.

Zurück zu ihrer Aufgabe als Sänger, hatten Sie in den vielen Jahren bei der Neuburger Kammeroper eine Lieblingsrolle?

Hoffmann: Meine Lieblingsrolle ist immer die, die ich gerade spiele. Darauf lasse ich mich völlig ein. Auch die jetzige Rolle des Bellomo gefällt mir sehr gut.

Können Sie sich mit dieser Rolle leicht identifizieren?

Hoffmann: Nun ja, abgesehen davon, dass Bellomo generell das Stück über betrunken handelt, kann ich mich ganz gut in seine Rolle einfinden (lacht). Gerade die relativ offene Hintergrundgeschichte lässt mir viel Freiraum im Verkörpern der Rolle.

Gibt es im aktuellen Stück eine Zeile oder Szene, die Ihnen besonders gut gefällt?

Hoffmann: Gerade die Pointe, in der sich herausstellt, dass es keinen unehelichen Sohn, sondern eben eine uneheliche Tochter gibt und dann alle Figuren in Aufruhr sind und sich überlegen, wie sie aus ihrer eigenen Lügengeschichte wieder rauskommen, ist meine Lieblingsszene in dem Stück.

Wurde die Aufführung für eine bestimmte Altersgruppe geplant?

Hoffmann: Seien es Kinder oder schon Rentner, jeder wird seinen Spaß an einer guten Komödie finden. Im Generellen kann gesagt werden: Jeder, der mit Lego spielen kann, kann auch eine Oper hören. Das Klischee, dass die Oper nur für die „High Society“ ist, entspricht überhaupt nicht mehr der Realität.

Können Sie drei Adjektive nennen, die das Stück beschreiben?

Hoffmann: Kurzweilig, witzig und musikalisch eingängig. Interview: Hecker , Fuchs

„Die Poststation“ wird am 23., 24., 29., 30. und 31. Juli jeweils um 20 Uhr im Neuburger Stadttheater aufgeführt. Karten gibt es unter 08431 55241 oder an der Abendkasse zu kaufen.