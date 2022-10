Saxofonistin Asya Fateyeva: "Ein Instrument der puren Schönheit"

Saxophonistin Asya Fateyeva tritt bei den Neuburger Barockkonzerten auf. Und präsentiert die Beatles als Barockmusik.

1990 wurde Asya Fateyeva auf der Krim geboren, im Alter von 15 Jahren kam sie nach Deutschland, um klassisches Saxophon zu studieren. Ob frühbarockes Repertoire oder Bach, ob Musik der 1920er-Jahre von Erwin Schulhoff und Zeitgenossen oder – wie im Konzert am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr in Neuburg – die Kombination aus Musik von Purcell und den Beatles: Mit ihrem Saxophon-Spiel überwindet Asya Fateyeva Zeit- und Stilgrenzen. Im Interview stellt sich die Musikerin vor.

Woher kommt Ihre Faszination für das Saxophon?

Asya Fateyeva: Als ich zehn oder elf Jahre alt war, besuchte ich einen Meisterkurs in Südfrankreich. Dort gaben die besten Professoren der Welt im Fach Saxophon verschiedene Kurse, an denen ich teilgenommen habe. Diese Begegnungen und die Erlebnisse von der Solo- bis zur Ensemble-Transkription war mein ganz persönliches Schlüsselerlebnis. Für mich war es ein Erleben der puren Schönheit, hat mich so unglaublich fasziniert und mich emotional erfasst.

Das Saxophon ist leider kein Instrument, das im Bereich der klassischen Musik eine tragende Rolle spielt. Warum glaubst du, hat es sich hier nicht, wie im Jazz wirklich durchgesetzt?

Fateyeva: Da sind mehrere Aspekte zu benennen: Das Saxophon wurde leider zu spät erfunden, um im traditionellen Orchester von Beethoven präsent zu sein. Die Komponisten im 19. Jahrhundert hatten zudem nicht die Möglichkeit, Neuheiten schnell kennenzulernen. Damals gab es das Internet noch nicht und die Verbreitung von Informationen und vor allem von Neuheiten dauerte lang.

Die erste Saxophonklasse wurde für Adolphe Sax am Pariser Konservatorium eröffnet, allerdings wurde sie aus Geldmangel ein paar Jahre später wieder geschlossen und bis Mitte des 20. Jahrhunderts gab es gar kein eigenes Fach für das Saxophon. Erst mit Marcel Mule wurde eine Klasse für klassisches Saxophon wiedereröffnet.

Mit den Solowerken von Claude Debussy, Alexander Glazunov, Jaques Ibert und anderen ist aber bewiesen, dass das Saxophon seinen Platz im klassischen Repertoire hat. Dass im 21. Jahrhundert immer noch so viele Zweifel gegenüber dem klassischen Saxophon bestehen ist für mich immer noch sehr erstaunlich.

Beatles und Purcell. Pop und Barock. Darf man die Klassiker der Beatles verfremden, neu interpretieren, in die Barockzeit „übersetzen“ und Werken von Henry Purcell gegenüberstellen?

Fateyeva: Ja, heute darf man alles. Die meisten Arrangements der Beatles-Songs hat bei uns Bo Wiget geschaffen. Ich finde das ganz toll, denn er hat sie so arrangiert, dass sie wirklich gut zur lautten compagney BERLIN passen. Die Beatles-Bearbeitungen kann man als Kommentare, eigene Meinungen oder auch Reflexionen sehen. Durch eine Beziehung zum Song sowie eigene Gedanken wurde quasi eine Art Filter darübergelegt. Einiges wird „vermollt“ und besticht durch einen zusätzlichen wunderbaren Humor. Ich finde, dass Musik leben soll. Sie wurde von lebenden Menschen komponiert – für lebende Menschen.

Die Songs „Another Girl“, „Because“ oder „Tomorrow never knows“ sind ja nicht unbedingt die bekanntesten Beatles-Songs. Warum habt ihr eher die unbekannteren Songs gewählt?

Fateyeva: Da haben wir gar nicht so darauf geachtet. Wichtig für uns waren ganz andere Überlegungen: z. B. ist der Song „Tomorrow never knows“ ein lustiges Musikstück. Dieses Arrangement hat nicht Bo Wiget geschrieben, sondern unser Schlagzeuger Peter A. Bauer, der eher aus dem Jazz kommt. Er brachte genau eine Zeile mit und hat erklärt, dass er ein bisschen dies und ein bisschen das haben möchte. Die Herangehensweise war total frei.

Ihr habt die Beatles in die Vergangenheit und sie mit Henry Purcell zusammengebracht. Wie findet man die gemeinsame Sprache zwischen Barock und Pop?

Fateyeva: Die lautten compagney BERLIN ist ein Spitzenensemble und wir haben uns auch nicht viele Gedanken gemacht. Barock ist kein Museumsexponat. Die Barockmusik war und ist sehr lebendig. Da ist Pop schon sehr nah am barocken Spirit.

Das Saxophon wurde 145 Jahre nach Purcells Tod erfunden und 120 Jahre vor dem Auftauchen der Beatles. Kann man das Saxophon deshalb als eine Art Bindeglied zwischen den beiden Epochen ansehen?

Fateyeva: Ja, tatsächlich. Adolphe Sax hat das Saxophon 1842 erfunden, weil er auf der Suche nach einem Blasinstrument war, welches im Charakter seiner Stimme den Streichinstrumenten nahekommt, aber mehr Tragkraft und Intensität besitzt als diese. Deswegen passt das Saxophon so gut dazu, denn es ist eine Mischung aus Zink, Flöte und Oboe. Das Saxophon ist wie ein Chamäleon und diese Eigenschaft ist sehr dankbar.

Du legst dich nicht auf ein Genre fest. Und du darfst Musik von Henry Purcell und die Beatles neu interpretieren? Was fasziniert dich daran?

Fateyeva: Ganz vieles: Das Zusammenspiel mit der lautten compagney BERLIN, diese frische und lebendige Musik, das Wunderbare, dass nicht alles festgelegt ist, jedes Konzert klingt teilweise anders. Genau das fasziniert mich an diesem Projekt. Interview: Jutta Dieing

Eintrittskarten für die Veranstaltung der Barockkonzerte mit Asya Fateyeva sind erhältlich unter der Telefonnummer 08431 55400 oder per E-Mail unter tourismus@neuburg-donau.de sowie an der Abendkasse.