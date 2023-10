Stadtkapellmeister Alexander Haninger: "In Deutsch war ich eine große Pfeife"

Als Schüler war er eher mittelmäßig, dafür hatte er musikalisches Talent. Warum Stadtkapellmeister Alexander Haninger fast Pfarrer geworden wäre und was er nach einem langen Arbeitstag am liebsten tut.

Herr Haninger, was für ein Getränk braucht ein Musiker, um bei Laune zu bleiben?



Alexander Haninger: So mancher wird sich jetzt denken: Musiker und Alkohol gehören zusammen. Das stimmt aber nicht, das hat sich längst überholt. Heute trinken so gut wie alle nur Wasser oder Schorle. Das Bier ist nur zum Prositspielen da.

Das war früher aber anders.



Haninger: Ja, und wie! Da gibt es etwa diese Geschichte: Ein alter Musiker – ich nenn jetzt keinen Namen – hat seine Klarinette gesucht. Seine Frau hat er schon zam'schissen: Herrschaft, wo is mei Klarinette? Da klingelt es an der Tür, und der Postbote steht draußen. "Hast wieder an Rausch g'habt gestern?" – "Wieso?" – "In Grasheim liegt dei Moped im Graben drin mit der Klarinetten hinten droben!" Da war die Sache geklärt. Wie er heimgekommen ist, wusste er nicht mehr.

Lassen Sie uns in die erste Runde starten. Ein Griff in die Zetteltüte - welcher Begriff steht drauf?



Haninger: Kindheitserinnerung.

Sie sind in Siefhofen in der Gemeinde Berg im Gau aufgewachsen. Wie hat es sich dort gelebt in den Sechzigern und Siebzigern?



Haninger: Meine Kindheit war sehr schön. Wir waren damals im Ort zwölf Buben und fünf Mädchen im gleichen Alter und hatten einen riesigen Spielplatz – nämlich das ganze Dorf. Nach der Schule wurde der Ranzen in die Ecke gefeuert, und dann ging es raus. Das war eine ganz unbeschwerte Kindheit.

Waren Sie ein Lausbub?



Haninger: Eher nicht. Ich hab ja schon mit vier Jahren mit der Musik angefangen – zuerst Akkordeon, später kamen weitere Instrumente dazu. Da hatte ich zusammen mit meinem Bruder Roland schon früh Auftritte, zum Beispiel bei Weihnachtsfeiern. Aber trotzdem war die Kindheit damals wunderbar – nicht so wie jetzt.

Lesen Sie dazu auch

Wie meinen Sie das?



Haninger: Wir waren Bauernbuben und haben spätestens mit zehn Jahren voll mitgeholfen. Wir haben den Stall gemistet, die Kühe gemolken, draußen das Gras geholt. Wir hatten keine Angst vor Keimen und waren trotzdem alle gesund. Heute gibt es so viele Helikoptereltern. Der Übertritt ans Gymnasium – das hat damals keinen Menschen interessiert. Wir wurden nicht so überbehütet, wie es heutzutage der Fall ist.

Wie kam es dazu, dass Sie schon mit vier Jahren ein Instrument gelernt haben?



Haninger: Mein Papa hat im Kirchenchor gesungen, und ich hab fleißig mitgesungen. Der damalige Rektor der Grundschule hat dann gesagt: Den müsst ihr fördern! Also haben meine Eltern ein Akkordeon gekauft, und ich hab bei einem alten Lehrer in Steingriff Unterricht genommen. Das hat mir Spaß gemacht! Meine Eltern haben mich immer gefördert und unterstützt, und so konnte ich mich musikalisch entfalten.

Wie waren Sie so als Schüler?



Haninger: Eher mittelmäßig. Geschichte hat mich sehr interessiert, in Mathe war ich auch ganz gut. Aber in Deutsch war ich eine große Pfeife. Ich war auf der Hauptschule, der Übertritt aufs Gymnasium war damals kein Thema. Ich war zwar mal für kurze Zeit in der fünften Klasse im Internat in Dillingen. Aber da waren 15 Buben in einem Schlafsaal, und das hat mir nicht gefallen. Deshalb hab ich alles drangelegt, dass sie mich ja wieder rausschmeißen.

Zu welchen Mitteln mussten Sie da greifen?



Haninger: Komplett leere Blätter abgeben! (lacht) Ich war elf Jahre alt und hab es nicht verkraftet, dass ich von meinen Eltern, meinen Brüdern und meinen Freunden wegmusste.

Wie kam es dazu, dass Ihre Eltern Sie aufs Internat geschickt haben?



Haninger: Den Vorschlag hat unser damalige Pfarrer gemacht. Das war ein junger Geistlicher, der mich mit seiner Art so begeistert hat, dass ich auch Pfarrer werden wollte. Und deshalb sollte ich aufs Internat nach Dillingen, wo das Priesterseminar gleich nebenan war.

Aber der Trennungsschmerz von daheim war am Ende dann doch größer als der Wunsch, Pfarrer zu werden?



Haninger: Ja. Man durfte ja am Wochenende nicht heim, nur in den Ferien. Meine Eltern haben das verstanden und mich wieder geholt. Ich glaube, meine Mutter war genauso froh wie ich, als ich wieder daheim war.

Sie wohnen ja immer noch in Berg im Gau. Könnten Sie sich heute vorstellen, mal von dort wegzugehen?



Haninger: Wenn ich in Rente gehe, könnte ich mir das vorstellen – und zwar nach Irland. Da war ich schon zweimal mit meiner Frau im Urlaub – das Land taugt mir einfach. Meine Frau sagt dazu aber: Du spinnst! (lacht)

Bevor Sie auswandern: Lassen Sir uns über das nächste Thema sprechen – und zwar "Einmal und nie wieder ...". Was fällt Ihnen dazu spontan ein?



Haninger: Als meine Kinder noch klein waren, waren wir mal im Freizeitpark, und da wollten sie mit so einer Raupe fahren. Vorwärts ist es noch gegangen, rückwärts nicht. Ich hab zwar alles behalten, aber für den Rest des Tages war ich hinüber. Da dachte ich mir: einmal und nie wieder!

Dachten Sie, so ein wildes Fahrgeschäft würde Ihnen nichts ausmachen?



Haninger: Das Problem hab ich nur beim Rückwärtsfahren. Vorwärts ist kein Thema. Früher haben wir ja mit der Schiffschaukel ständig Überschläge gemacht, da hat sich nie was gefehlt. Ich bin früher auch viel mit dem schon verstorbenen Fluglehrer Wolfgang Hellwig geflogen. Wenn ich hinten drinsaß, hatte das keinen Wert. Aber wenn ich vorne selbst gesteuert habe, dann war das wunderbar. Allerdings hat er mich auch mal mitgenommen, als er für eine Flugshow geübt hat. Da hat er Loopings gedreht und ist kopfüber geflogen, bis ich grün im Gesicht war. Auch da hab ich mir geschworen: einmal und nie wieder!

Immer wieder dürfen Sie dagegen in die Schlagwörtersammlung greifen. In der finalen Runde geht es um?



Haninger: Hier steht: "Dieses Talent hätte ich gerne".

Bei was wären Sie gerne besser, als Sie es jetzt sind?



Haninger: Beim Sporteln. Nach meiner Krebserkrankung war im regelmäßig beim Rehasport im Fitnessstudio. Dann kam Corona, und seitdem konnte ich mich nicht mehr aufraffen. Das Talent, konsequenter beim Sport zu sein – das hätte ich gerne.

Was braucht es Ihrer Meinung nach dazu?



Haninger: Meistens nimmt man sich das ja vor, wenn das neue Jahr losgeht. Die Sache ist die: Ich bin normalerweise froh, nach einem Zehn- oder Elf-Stunden-Tag Ruhe zu haben. Wenn ich heimkomme, mag ich mich hinsetzen, mit meiner Frau ratschen und vielleicht ein Glaserl Wein trinken. Ruhe ist bei mir ganz, ganz selten, weil ich einfach jeden Tag unterwegs bin. Wenn ich meine Verpflichtungen mal zurückschrauben kann, dann könnte ich mir auch vorstellen, wieder Sport zu machen. Aber im Moment bin ich einfach nur froh, wenn ich mal einen Vormittag für mich habe. Denn ich arbeite auch gerne handwerklich.

Was machen Sie da so?



Haninger: Alles Mögliche. Vor Kurzem hab ich mir wieder einen Tisch gebaut – aus Eichenholz mit einem Metallgestell. Ich hab aber auch meinen Zaun – insgesamt 45 Meter lang – selbst gemacht. Jetzt bin ich auf den Trichter gekommen, aus einem Hirschgeweih, das ich auf dem Wertstoffhof gefunden habe, Messergriffe zu machen.

Die handwerkliche Affinität stammt noch aus Ihrer Zeit als Schlosser, oder?



Haninger: Ja, ich hab meinen alten Beruf als Maschinenschlosser bei Bauer gerne gemacht. Das hat mir gefallen, da hätte ich auch eine schöne Abteilung bekommen und wäre bis heute dort geblieben. Wahrscheinlich wäre ich jetzt in Altersteilzeit ... (lacht)

Sie hat es aber zur Musik gezogen. Sind Sie mit der Entscheidung rückblickend zufrieden?



Haninger: Ja. Als Schlosser wäre es sicher nicht übel gewesen. Aber was ich jetzt mache, ist auch nicht verkehrt. Ich bin von einem ins andere gefallen – nicht, weil ich es unbedingt wollte, sondern weil es sich so ergeben hat. Das ist das Schöne daran.

Zur Person: Alexander Haninger (Jahrgang 1965) hat Schlosser bei der Bauer AG gelernt und dort zehn Jahre gearbeitet. Im Anschluss hat er ein Musikstudium an der Fachakademie in Krumbach aufgenommen und hat die Opernschule in Stuttgart besucht. Er ist seit 1989 Stadtkapellmeister in Neuburg und unterrichtet Musik an der Maria-Ward- und Sophie-Scholl-Schule.