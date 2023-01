Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich: "Mein Arbeitsauftrag ist erfüllt"

Plus Das Nahwärmeprojekt vor dem Abschluss, die Neuburger Stadtwerke modernisiert, nun tritt Richard Kuttenreich überraschend zurück. Im Interview spricht er über die Gründe.

Ihre Kündigung kam für alle Gremien doch recht überraschend …



Richard Kuttenreich: Ja, das stimmt, aber ich habe mir die Entscheidung reiflich überlegt. Eigentlich war es mein Plan, schon im Frühjahr 2022 mit 60 Jahren zu gehen, aber aufgrund der Energiekrise hatte ich mich entschlossen, noch ein Jahr länger zu bleiben, um die Neuburger Stadtwerke durch dieses unruhige Fahrwasser zu bringen.