Neuburger Gastronom übernimmt Sportgaststätte in Irgertsheim

Ein Wirt aus Neuburg übernimmt ab Januar die Sportgaststätte in Irgertsheim. Was er vor hat und warum es für ihn ein Heimspiel ist.

Ein neuer Pächter für die Sportgaststätte in Irgertsheim ist gefunden. Ab Januar übernimmt Anis Chaalali, Wirt des Neuburger Gasthauses Pfafflinger, das Vereinslokal. Nach fast 20 Jahren hören die bisherigen Betreiber altersbedingt auf - und der Nachfolger war schnell gefunden, wie Chaalali selbst gegenüber unserer Zeitung sagt. "Sie sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnten - und ich habe natürlich zugesagt." Auch der Verein war angetan und gab grünes Licht.

Wirt des Neuburger Pfafflinger übernimmt Sportgaststätte in Irgerstheim

Laut Chaalali wird sich an den Räumlichkeiten nichts ändern, sie seien wunderbar, "alles bleibt, wie es ist", sagt er. Zudem hätten die bisherigen Betreiber bereits einiges erneuert. Was die Auswahl an Speisen und Getränken angeht, will der Gastronom sein "Pfafflinger-Konzept eins zu eins übernehmen", allerdings in reduzierter Form. "Es wird ungefähr zehn Gerichte geben, eine Auswahl, die etwas für Jung und Alt bietet".

Die Eröffnung unter dem neuen Pächter ist für den 6. Januar angesetzt. Anis Chaalali freut sich, auch, weil es für ihn sozusagen ein Heimspiel ist: "Ich habe selbst einige Jahre beim SC Irgerstheim Fußball gespielt."