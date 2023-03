Wolf in Eichstätt-Ingolstadt kann jetzt Rudel zugeordnet werden

Der Wolf, der in Irgertsheim ein Schaf gerissen hat, ist mittlerweile identifiziert.

Mittlerweile ist der Wolf identifiziert worden, der am 30. Januar bei Irgertsheim ein Schaf auf der Weide gerissen hatte. Bekannt war bislang, dass es sich um ein männliches Tier aus der zentraleuropäischen Population handelte. Die genetische Untersuchung des Abstrichs an der Bisswunde des Schafes hat nun ergeben, dass es sich um den Wolf GW 2977 handelt, der aus dem Elternrudel Bad Belzig in Brandenburg stammt.

Auf das Konto des Elternrudels gehen zahlreiche Nutztierrisse in Brandenburg, der Wolf, der sich nun offenbar im Raum Ingolstadt-Eichstätt dauerhaft angesiedelt hat, ist also entsprechend sozialisiert worden. Er war bereits aktenkundig beim LfU Bayern (Landesamt für Umwelt) geworden, als er am 25. Oktober bei Mörnsheim sieben Schafe getötet hatte.